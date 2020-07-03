Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА «Новости».

«Для реализации безуглеродного общества необходимо отказаться от неэффективной угольной тепловой энергии и стремиться к превращению возобновляемой энергии в основной источник энергии», — сказал Кадзияма.

По его словам, вопросы внедрения альтернативных источников энергии по всей стране кабмин начнет рассматривать в течение месяца.

Согласно планам министерства, к 2030 году в страны должны закрыться 90% всех электростанций подобного типа (около 100 ТЭЦ по всей стране).

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