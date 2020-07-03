Во время самоизоляции более 90% таксистов столкнулись со снижением доходов

В период самоизоляции 93% таксистов в России столкнулись со значительным снижением доходов. Об этом говорится в пресс-релизе компании QIWI, поступившем в «Газету.Ru».

В исследовании указывается, что пандемия лишила работы около 21% водителей. Однако подавляющее большинство опрошенных таксистов продолжили работать и столкнулись с резким снижением своих доходов.

Для 40% респондентов это снижение составило от 50 до 80%, а для 17% водителей – свыше 80%. При этом больше половины таксистов (65%) заявили, что нынешнего заработка им хватает лишь на самое необходимое.

В связи с этим 60% опрошенных начали искать альтернативные источники доходов. Еще 24% задумываются об этом, но не предпринимают активных действий.

«В результате всеобщей самоизоляции сфера услуг, включая рынок такси, пострадала в наибольшей степени. Мы ожидаем постепенное возвращение к докризисным показателям, однако на это потребуется время», – спрогнозировала директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко.

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