Средний чек на авиабилеты в России снизился в 3,5 раза

Средний чек на покупку авиабилетов в период с 10 по 22 июня составил 3 437 рублей, выяснили ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД», проанализировав динамику среднего чека и числа покупок авиа и ж/д билетов после смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений в РФ и отмены режима самоизоляции в Москве.

До введения связанных с коронавирусом ограничений авиасообщения, в том числе России с другими странами — в феврале-марте — средний чек на покупку авиабилетов составлял 11 854 рубля. Таким образом, средний чек на авиабилеты снизился в 3,5 раза.

Средний чек на покупку ж/д билетов в июне незначительно — на 3% — вырос по сравнению с февралем-мартом и составил около 730 рублей.

Число покупок авиабилетов в период с 10 по 22 июня по сравнению со средними значениями февраля-марта снизилось на 17%. Покупки билетов на поезда в июне почти вернулись к значениям до введения ограничений (на 2% ниже). При этом по сравнению с периодом жестких ограничений — с 30 марта по 11 мая — в период с 10 июня по 22 июня покупки авиабилетов выросли более чем в четыре раза, а число купленных билетов на поезда выросло в 2,6 раза.