Нефть Brent превысила в цене $43 за баррель на бирже ICE

Нефть марки Brent преодолела ценовую отметку в $43 за баррель во время торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость фьючерса с поставкой в сентябре 2020 года поднялась на 2,59% до $43,12 за баррель, по данным на 21.35 мск.

Ранее Brent превышала цену в $43 за баррель только 23 июня.

При этом стоимость североморской нефтяной смести марки WTI достигла $40,63 за баррель, увеличившись на 2,03%.

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