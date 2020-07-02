Нефть Brent превысила в цене $43 за баррель на бирже ICE
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Нефть марки Brent преодолела ценовую отметку в $43 за баррель во время торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость фьючерса с поставкой в сентябре 2020 года поднялась на 2,59% до $43,12 за баррель, по данным на 21.35 мск.
Ранее Brent превышала цену в $43 за баррель только 23 июня.
При этом стоимость североморской нефтяной смести марки WTI достигла $40,63 за баррель, увеличившись на 2,03%.
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