Единая платежная система может появиться в Европе
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Европейские банки намерены создать единую платежную систему по всей Европе. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая поддержала инициативу.
Данное соглашение было достигнуто 16 банками еврозоны из Нидерландов, Испании, Германии, Франции и Бельгии.
Платежная система будет создана для потребителей и продавцов по всей Европе.
Система EPI находится на этапе реализации. Полное функционирование системы планируется к 2022 году.
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