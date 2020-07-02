Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
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С 23 по 28 июня инфляция в России вернулась к нулю, сообщает Росстат.
По данным службы, с начала 2020 года индекс потребительских цен составил 102,6%. Годом ранее аналогичный показатель был — 102,5%.
«За период с 23 по 29 июня 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%», — оценил Росстат.
Двумя неделями ранее инфляция была на уровне 0,1%. В целом уже несколько месяцев показатель сохраняется в диапазоне 0–0,1%.
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