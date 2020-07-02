Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

С 23 по 28 июня инфляция в России вернулась к нулю, сообщает Росстат.

По данным службы, с начала 2020 года индекс потребительских цен составил 102,6%. Годом ранее аналогичный показатель был — 102,5%.

«За период с 23 по 29 июня 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%», — оценил Росстат.

Двумя неделями ранее инфляция была на уровне 0,1%. В целом уже несколько месяцев показатель сохраняется в диапазоне 0–0,1%.

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