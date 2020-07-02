Росавиация продлила запрет на международные полеты до августа

Росавиация продлила запрет на полеты из-за границы в Россию до 1 августа, передает ТАСС со ссылкой на телеграмму агентства.

Там отметили, что до 31 июля текущего года действует временное ограничение на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Авиакомпания S7 подтвердила, что получила телеграмму от Росавиации о продлении ограничений на международные полеты.

Российские границы закрыты для въезда с 27 марта в целях предотвращения распространения коронавируса.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения, согласно которому первым стоит восстановить авиасообщение со странами СНГ.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.