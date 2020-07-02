S7 получила телеграмму от Росавиации о продлении ограничений на полеты

Авиакомпания S7 подтвердила, что получила телеграмму от Росавиации о продлении ограничений на международные полеты до конца июля, пишет РИА «Новости».

Россия закрыла границы 27 марта, чтобы препятствовать распространению коронавируса. В стране COVID-19 заразились 661 тыс., выздоровели почти 429 тыс., погибли четыре тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РБК: запрет на международные полеты продлен до 1 августа

— «Ъ»: возвращать международные полеты предлагается начать с СНГ