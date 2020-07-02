РБК: запрет на международные полеты продлен до 1 августа

Росавиация продлила связанное с пандемией коронавируса ограничение на международные полеты до 1 августа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соответствующую телеграмму Федеральное агентство воздушного транспорта уже направило в аэропорты.

Согласно распоряжению, лица без российского гражданства и иностранные граждане не смогут попасть в Россию до 23.59 мск 31 июля.

Россия приняла решение о закрытии своих границ 27 марта в связи с пандемией коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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