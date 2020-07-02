Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на создание временных рабочих мест в регионах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Сегодня правительство выделит более четырех миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что обратившимся в службу занятости предложат работу в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роструде предупредили о проблеме с поиском работы после пандемии

— Безработица в России побила восьмилетний рекорд

— Минтруд насчитал 3,7 млн уволенных россиян с конца марта