Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест
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Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на создание временных рабочих мест в регионах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«Сегодня правительство выделит более четырех миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — сказал Мишустин.
Премьер добавил, что обратившимся в службу занятости предложат работу в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми.
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