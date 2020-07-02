«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, представители организаций жалуются на необходимость готовить еженедельные отчеты с финансовыми, операционными и HR-показателями для властей всех уровней.

Выходит, что компании почти ежедневно заняты их созданием и отправкой, а в результате некоторые документы дублируют друг друга.

При этом, как утверждает издание, из 1,3 тыс. состоящих в списке предприятий, льготные кредиты на 130 млрд руб. получили пока лишь 139 организаций.

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