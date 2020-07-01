Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией
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Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, в ходе вчерашней встречи министров энергетики государств созрело понимание.
«Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — произнес он.
По словам Семашко, к 1 января 2022 года Росия и Белоруссия должны установить удовлетворяющую стороны цену на ресурс.
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