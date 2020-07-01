Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

С 1 июля, согласно распоряжению правительства, в России дорожают тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом пишет РИА «Новости».

В каждом регионе предусмотрен свой максимально допустимый индекс, однако в среднем по стране повышение составит 4%.

Наименьшее повышение в размере 2,4% ждет жителей Ненецкого автономного округа. В Пермском крае и Мурманской области рост будет равен 3%, а в Санкт-Петербурге — 3,8%.

В большинстве регионов страны тарифы увеличатся на 3,6%. Самый высокий рост произойдет в Кабардино-Балкарии — на 5,4%, чуть меньше он окажется в Москве и составит 5,2%.