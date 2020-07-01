Эксперт дал советы по экономии на отдыхе текущим летом

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с News.ru рассказал, как можно сэкономить на отдыхе текущим летом.

Так, можно отправиться в теплые города на машине. По его словам, дорога из Москвы в Крым на автомобиле с небольшим расходом топлива обойдется в восемь-девять тысяч рублей. А если поехать компанией, то сумма на каждого окажется еще меньше.

Кроме того, машина позволит сделать отдых интереснее, поскольку вы сможете посетить больше мест. Также вы не будете обременены временными рамками.

По словам экспертов, цены на проживание в курортных городах остаются сейчас на уровне прошлого года. Недельная путевка в отель среднего класса с системой «все включено» на двоих обойдется в сумму до 50 тысяч рублей.

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