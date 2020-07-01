Еще более 50 регионов вводят налог для самозанятых

Еще более 50 российских регионов присоединятся к эксперименту по введению налога на профессиональный доход в июле текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Так, с 1 июля налог вводят 49 регионов страны. Еще четыре региона введут новый режим до конца месяца.

До этого самозанятым можно было стать лишь в 23 регионах России.

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