Еще более 50 регионов вводят налог для самозанятых
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Еще более 50 российских регионов присоединятся к эксперименту по введению налога на профессиональный доход в июле текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Так, с 1 июля налог вводят 49 регионов страны. Еще четыре региона введут новый режим до конца месяца.
До этого самозанятым можно было стать лишь в 23 регионах России.
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