В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Цифровая маркировка лекарственный препаратов, табачных изделий (сигарет и папирос), а также обуви вводится в РФ с 1 июля.

Теперь сигареты и обувные изделия не могут продаваться на российских прилавках, если у них нет маркировки. А произведенным до июля текущего года немаркированным лекарствам разрешается находиться в обороте до окончания срока годности, уточняет «Интерфакс».

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года. Компании обязали до 1 августа 2020 года подать в систему маркировки сведения об остатках промаркированной продукции, которая не была продана до 1 июля. Такая обувь может после 1 августа легально находиться в обороте.

Согласно сведениям ЦРПТ, в системе маркировки зарегистрировано свыше 66 тыс. участников (лекарства), более 81 тыс. (табачная продукция) и более 55 тыс. (обувь).

Ранее правительство утвердило перечень группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

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