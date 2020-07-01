Тарифы на ЖКХ повысились в России

Со среды, 1 июля, тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4% в регионах России.

Правительство в октябре 2019 года утвердило индексы, которые устанавливают максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа россиян за коммуналку в каждом отдельном регионе. Например, минимальный рост тарифов в виде 2,4% предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, в Санкт-Петербурге платежи станут больше на 3,8%, а в Подмосковье и Краснодаре — на 4,1%. В Москве тарифы вырастут на 5%, в Дагестане — на 5,2%, Кабардино-Балкарии — на 5,4%.

Наибольший рост тарифов с 1 июля будет заметен в Чечне — 6,5%.

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