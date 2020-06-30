Россия не попала в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Россию не включили в список стран, которым Евросоюз откроет границы с 1 июля, передает РИА «Новости».

Совет стран ЕС принял рекомендации о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС.

Рекомендации содержат список стран, которым откроют границы с 1 июля. В него входят более 10 государств, в частности Япония, Грузия, Австралия, Канада.

Кроме того, въезд на территорию ЕС будет разрешен гражданам Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

В этом списке, помимо России, не оказалось США и Бразилии.

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