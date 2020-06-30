В Екатеринбурге с 1 июля откроют летние веранды кафе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что с 1 июля в Екатеринбурге откроются летние веранды кафе и ресторанов.

Он отметил, что соответствующий указ уже подписан.

Куйвашев выразил надежду на то, что владельцы заведений и их посетители будут соблюдать все санитарные правила.

Он также добавил, что решения в отношении других муниципалитетов будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.