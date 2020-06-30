Россия может возобновить перелеты в СНГ раньше, чем в другие страны
Россия может возобновить авиасообщение со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) раньше, чем с другими странами. Об этом заявил глава российского Министерства транспорта Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.
По словам Дитриха, в Росавиции считают СНГ «близкой международкой», из-за чего раннее открытие авиасообщения по данным направлениям может быть допустимым. В настоящее время данное предложение прорабатывается в оперативном штабе.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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