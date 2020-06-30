В Великобритании падение ВВП в I квартале было максимальным с 1979 года
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании в I квартале 2020 года упал на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
Отмечается, что это самое большое снижение ВВП Британии начиная с III квартала 1979 года.
По сравнению с I кварталом 2019 года, падение ВВП составило 1,7%.
Уточняется, что экономика страны пострадала на фоне пандемии коронавируса.
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