В Госдуме прокомментировали продление санкций против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал решение Евросоюза продлить санкции против России.

По его словам, Москва уже привыкла, что Вашингтон руководит европейской политикой, несмотря на экономический кризис и пандемию коронавируса.

«Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — отметил Бальбек.

Ранее стало известно, что ЕС продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев.

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