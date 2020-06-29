Котяков рассказал, сколько человек были уволены в связи с пандемией коронавируса

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с начала марта в России были уволены около 3 млн 718 тыс. человек, нашли работу — 3 млн 36 тыс. граждан страны, передает РИА «Новости».

«С конца марта на сегодняшний день уволены в России 3 миллиона 718 тысяч наших граждан, а принято на работу 3 миллиона 36 тысяч граждан, разница 682 тысячи человек», — сказал министр.

По его словам, в последние недели наем новых сотрудников в стране вновь увеличился. Еженедельно частные компании и государственные структуры принимают на работу около 300 тыс. новых сотрудников.

В настоящее время, по данным Минтруда, на государственный учет по безработице встают около 140 тыс. человек в неделю. В апреле этот показатель доходил до 220-250 тыс. человек.

Котяков добавил, что наибольшее число безработных в стране — люди от 25 до 40 лет (51%), тогда как среди граждан старшее 55 лет доля безработных не превышает 5%.

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