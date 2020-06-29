Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга теперь смогут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (было 8 млн), а жители регионов — до 6 млн (было 3 млн).

По словам Мишустина, это очень важные изменения, так как «они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия».

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