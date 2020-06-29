Правительство подумает над новыми способами поддержки выпускников при трудоустройстве
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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов кабмина задуматься над новыми мерами поддержки выпускников в вопросах трудоустройства.
Глава правительства отметил, что чиновники должны помочь молодым россиянам успешно самореализоваться, чтобы они применяли полученные знания. В связи с этим он попросил членов правительства подумать над новыми способами поддержки молодежи.
«Им и в более благоприятной ситуации не просто трудоустроиться, <...> а сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой», — передают слова Мишустина «Известия».
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