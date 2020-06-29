Греф рассказал, каким будет курс рубля
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ТАСС, что, скорее всего, рубль ждет укрепление.
Однако, российская национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее, в свою очередь, тяжело спрогнозировать, заметил Греф.
«Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — полагает глава Сбербанка.
При этом, по словам Грефа, многое зависит от развития ситуации с коронавирусом.
«Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться», - отметил он. При плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации, констатировал Греф.
В целом же, по оценке главы Сбербанка, «экономика переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал».
Полностью интервью можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.