Греф рассказал, каким будет курс рубля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ТАСС, что, скорее всего, рубль ждет укрепление.

Однако, российская национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее, в свою очередь, тяжело спрогнозировать, заметил Греф.

«Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — полагает глава Сбербанка.

При этом, по словам Грефа, многое зависит от развития ситуации с коронавирусом.

«Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться», - отметил он. При плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации, констатировал Греф.

В целом же, по оценке главы Сбербанка, «экономика переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал».

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