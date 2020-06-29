Курс доллара поднялся выше 70 рублей

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Курс доллара поднялся выше 70 руб. впервые с 15 июня, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.55 мск вырос на 16 коп., до 69,96 руб. Позднее он поднялся до 70,02 руб.

Курс евро вырос на 33 коп., до 78,66 руб.

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