Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае этого года, по уточненным данным Росавиации, снизился на 91,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тыс. человек, на внутренних — на 84,5%, до 923 тыс.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-мае снизился на 44,6%.

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