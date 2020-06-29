Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91%
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае этого года, по уточненным данным Росавиации, снизился на 91,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тыс. человек, на внутренних — на 84,5%, до 923 тыс.
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-мае снизился на 44,6%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Росавиация направила в кабмин предложения по возобновлению рейсов за рубеж
— Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение