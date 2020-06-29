В России стартовала сокращенная рабочая неделя

В России началась сокращенная в связи с голосованием по поправкам в Конституцию рабочая неделя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, процедура пройдет 1 июля, в среду. Работа в этот день будет оплачиваться вдвойне, как в выходной праздничный день.

Кроме того, если вы работаете 1 июля, то имеете право попросить взять день отдыха. В таком случае труд в день голосования оплачивается в обычном размере, а день отдыха является неоплачиваемым.

Граждане, которые в этот день не работают, получат свою стандартную оплату.

Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.