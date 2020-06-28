Минфин сократит финансирование нацпроектов

В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина.

Изменения объясняются необходимостью перераспределить ресурсы. Больше всего расходы сократятся для проекта «Демография» — на 150 млрд рублей за два года.

Среди других существенных перемен: уменьшение средств на модернизацию и расширение магистралей.

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