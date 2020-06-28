МИД России не против въездных виз на срок до пяти лет

У министерства иностранных дел России нет «принципиальных возражений» против введения многократных туристических виз на срок до пяти лет, заявил заместитель главы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Иванова, МИД работает над законопроектом, который позволит выдавать многократные турвизы на срок до шести месяцев, при этом уже на данном этапе нет препятствий для увеличения срока визы до одного года.

Кроме того, выдача таких виз на срок до пяти лет также допустима, однако движение в этом направлении должно быть поэтапным, подчеркнул замминистра.

Ранее Ростуризм предложил ввести туристические визы в Россию сроком до пяти лет.

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