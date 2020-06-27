Sky News: Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Тунис объявил о возобновлении туристического сезона, открыв сухопутные, морские и воздушные границы. Об этом сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на министра туризма страны Мухаммеда Али Туми.

Это произошло спустя три месяца после закрытия Тунисом границ во избежание распространения коронавируса.

Мухаммед Али Туми отметил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для путешествий на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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