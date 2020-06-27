США выделят Украине $100 тысяч на ликвидацию последствий наводнения

Соединенные Штаты хотят выделить Украине на ликвидацию последствий наводнения $100 тыс. Об этом сообщило в Facebook американское посольство в Киеве.

В посольстве назвали наводнение на Украине «гуманитарной катастрофой». В связи со случившимся Украина получит денежную поддержку от Агентства по международному развитию (USAID).

«США поддерживают Украину в это трудное время», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за обильных осадков на Украине погибли три человека, еще 389 человек эвакуированы. Также из-за плохих погодных условий было разрушено 202,3 км автодорог и 94 моста. Еще 620 км автодорог и 259 мостов были частично повреждены.

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