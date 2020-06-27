Кабмин РФ одобрил поправки в области предупреждения разливов нефтепродуктов

Правительство России одобрило проект поправок, направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефтепродуктов на сухопутной территории России.

Поправки должны внести к проекту федерального закона №376642-7 «О внесении изменений в ст. 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и некоторые законодательные акты.

Отмечается, что проект направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти.

«Одобрить проект поправок <...> и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится на сайте кабмина.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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