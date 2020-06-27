Во Франции не смогут продать 100 млн бутылок шампанского из-за коронавируса

Французский комитет вин Шампани предположил, что из-за беспрецедентного экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объем продаж шампанского может сократиться на 30-35%, что составляет около 100 млн бутылок напитка, передает РИА «Новости».

«Объем поставок в этом году может быть ниже в два раза, чем в 1974 году – после нефтяного кризиса, когда продажи шампанского снизились на 15%. Мы предполагаем, что это будет самый большой кризис для отрасли», — заявили агентству в комитете.

По его информации, товарооборот продукции может снизиться на €1,7 млрд.

Франция является крупнейшим потребителем шампанского в мире, Россия занимает в данном списке 16 строчку.

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