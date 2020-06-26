Французская компания L'Oreal уберет из описания косметики для кожи слова «белая» и «светлая», пишет Reuters со ссылкой на представителя производителя.

«L'Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции», — сказали в компании.

Ранее такое же решение озвучила компания Unilever. Американская Johnson & Johnson прекратила продажу выстветляющих кремов в Азии и на Ближнем Востоке.

Производители принимают решения на фоне массовых протестов против расизма и полицейского произвола, которые начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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