Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туриндустрии
Председатель партии «Единая Россия» направил главе российского правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
В ЕР предлагают снизить ставку НДС для туриндустрии до 10% до конца 2020 года. Кроме того, распространить на туристические компании, выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50%, меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.
Помимо этого, для гостиничной отрасли предлагают снизить цены на коммунальные услуги и ввести по ним отсрочку до конца августа.
В партии также предлагается упростить процедуру получения виз для иностранцев.
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