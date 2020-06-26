Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске «виноваты» москвичи. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, именно жители российской столицы массово скупают дорогие квартиры в республике.

«Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — прокомментировал он покупку жилья москвичами.

По его мнению, жителям Москвы нравится жить в Белоруссии, поскольку она является спокойной и тихой страной. Лукашенко также добавил, что не против их приезда в страну.

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