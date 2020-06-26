В России начал действовать закон о виноградарстве и виноделии
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В России в пятницу, 26 июня, вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который вводит понятие российского вина и будет являться базовым документом для отрасли, передает РИА «Новости».
Такой закон был принят еще в декабре прошлого года.
Отмечается, что в данном документе прописаны правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Кроме того, этот закон призван повысить качество и конкурентоспособность напитков, сделанных из отечественного винограда.
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