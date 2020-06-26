В России начал действовать закон о виноградарстве и виноделии

В России в пятницу, 26 июня, вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который вводит понятие российского вина и будет являться базовым документом для отрасли, передает РИА «Новости».

Такой закон был принят еще в декабре прошлого года.

Отмечается, что в данном документе прописаны правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Кроме того, этот закон призван повысить качество и конкурентоспособность напитков, сделанных из отечественного винограда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин утвердил закон о виноградарстве и виноделии

— Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

— Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии