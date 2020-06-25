В Крыму 300 отелей откроются с 1 июля
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Крыму более 300 отелей и гостиниц откроются с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора, пишет ТАСС со ссылкой на Минтуризма региона.
«На данный момент более 300 средств размещения выразили готовность и подписали обязательства по выполнению требований Роспотребнадзора по приему туристов с 1 июля», — сообщили в Минтуризме.
Отмечается, что 15 июня Крым отменил обязательных двухнедельный карантин для приехавших из других регионов.
В Крыму коронавирусом заразились 631, выздоровели 437, умерли восемь пациентов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кинотеатры и аквапарки заработают в Крыму с 1 июля