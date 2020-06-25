Песков: открытие границ на встрече с главами СНГ не обсуждалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, обсуждалось ли открытие границ на встрече с главами СНГ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля сказал, что каких-либо детальных обсуждений по этому поводу не было.

Он добавил, что пока границы остаются закрытыми.

До этого глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить международное авиасообщение, начиная со стран СНГ.

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