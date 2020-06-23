В США назвали сроки завершения энергетической зависимости Польши от России
Энергетическая зависимость Польши от России завершится в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
По ее словам, общий объем контрактов Варшавы на американский СПГ уже достиг $50 млрд.
Зависимость от российского экспорта прекратиться в 2022 году вместе с истечением контракта Польши и «Газпрома».
«Они будут покупать природный газ у нас», — сказала представитель администрации Трампа.
Ранее президент энергетического концерна PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что в будущем Польша планирует импортировать большую часть газа из США. Уже заключены контракты с 4 американскими производителями.
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