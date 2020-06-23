Росавиация направила в кабмин предложения по возобновлению рейсов за рубеж
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Росавиация подготовила предложения по возобновлению в России международных авиарейсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиавластях.
По словам источника, данные предложения уже были переданы на рассмотрение в кабмин.
Он уведомил, что пока по ним еще нет точных дат и решений.
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