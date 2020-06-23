В Совфеде рассказали об индексации пенсий по старости

Первый зампред комитета Совета федераций по социальной политике Валерий Рязанский заявил в интервью телеканалу «360», что индексация пенсионных выплат прописана в законе до 2024 года.

Он отметил, что соответствующее решение было принято еще в период обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста.

Рязанский также уточнил, что индексация прописывалась в ходе составления бюджетной трехлетки.

До этого стало известно, что в России планируют увеличить пенсии по старости.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Совфед предложил обеспечить работников страхованием в случае безработицы