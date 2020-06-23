Туроператор «Ника» прекращает свою работу из-за коронавируса

Компания Санкт-Петербурга «Ника», являющаяся одним из старейших российских туроператоров, прекращает свою деятельность. Об этом она сообщает на своем официальном сайте.

Как уточняется, к закрытию привела пандемия коронавируса, из-за которой туристы вынужденно перестали совершать поездки.

Также на принятие такого решения повлияло нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

Отмечается, что московский офис компании прекратит свою работу 22 июня, офис в Петербурге будет работать дистанционно до решения всех вопросов с клиентами.

Занимавшаяся организацией круизов «Ника» проработала с клиентами 27 лет.

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