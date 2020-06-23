После снятия ограничений россияне начали скупать туристические путевки

В июне отмечается значительный рост спроса на туристические путевки после резкого спада в марте-мае, составившего более 80%. Об этом говорится в пресс-релизе компании QIWI, поступившем в «Газету.Ru».

По данным аналитиков, только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%. Это связано со снятием большинства ограничительных мер по передвижению в крупных городах России и открытием туристического сезона в южных регионах страны.

При этом 15 июня стало пиковым днем по покупкам путевок: рост оборота составил 468% по сравнению с первым днем месяца.

«Позитивная динамика говорит о возобновлении спроса на туристические путевки, преимущественно за счет российских южных курортов», — считает директор по развитию интернет-эквайринга QIWI Ришат Аббазов.

Однако он добавил, что для возвращения к докризисным показателям потребуется еще много времени – предпосылок для быстрого восстановления отрасли пока нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем работы ресторанного бизнеса в столице достиг 65% от уровня до пандемии.

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