В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

В связи с этим, средний ее размер в грядущем году достигнет 17 432 рублей.

Также согласно планам, в 2022 году пенсии проиндексируют на 5,9%, их размер возрастет до 18 357 рублей. А в 2023 году выплаты проиндексируют на 5,6% — до 19 283 рублей.

В документе также говорится, что среднегодовые размеры социальной пенсии в ближайшие три года составят 9 977 рублей, 10 307 рублей и 10 693 рубля соответственно.

При этом размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в ближайшие годы повышать не планируют.

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