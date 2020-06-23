Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Рубль растет к доллару и евро в начале торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В начале торгов курс доллара снизился на 13 копеек и составил 68,98 руб. за доллар.

Евро подешевел на 20 копеек до 77,75 руб. за евро.