Россияне не смогли отказаться от мороженого даже на фоне пандемии коронавируса

Востребованность мороженого в России в июне 2020 года не снизилась, несмотря на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

Как выяснилось, объем продаж десертов в денежном выражении почти достиг уровня 2019 года. «Всего на 3% ниже аналогичного периода прошлого года», — подсчитали аналитики.

В среднем россияне на покупку мороженого в июне тратили 86 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году. В Москве средний чек составил 117 рублей, что на 5% больше аналогичного периода в 2019 году.

Наибольшим спросом у россиян пользовались пломбир, эскимо и сливочное мороженое.

Специалисты проанализировали сведения о продажах мороженого с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс в России.

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