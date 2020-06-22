США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
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Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
В частности, будет приостановлена выдача виз для зарубежных специалистов, сезонных рабочих виз, а также иных видов виз с некоторыми исключениями, отметили в администрации. Там добавили, что данное решение позволит освободить 525 тысяч рабочих мест для граждан США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о своем намерении ввести ограничения в выдаче рабочих виз для иностранцев.
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